رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: المقاومة تدين بشدة العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 17:54

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: المقاومة تدين بشدة العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان

منذ 20 mins 28 March، 2025
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