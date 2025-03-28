أبو عطايا: نتوجه بالتحية والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا لمواقفها الشجاعة والمبدئية دعما وإسنادا للقدس وفلسطين ومقاومتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 17:52

أبو عطايا: نتوجه بالتحية والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا لمواقفها الشجاعة والمبدئية دعما وإسنادا للقدس وفلسطين ومقاومتها

منذ 27 mins 28 March، 2025
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