أبو عطايا: نتوجه بالتحية إلى الشهداء ارتقوا على طريق القدس في لبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق وفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 17:52

أبو عطايا: نتوجه بالتحية إلى الشهداء ارتقوا على طريق القدس في لبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق وفلسطين

منذ 28 mins 28 March، 2025
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