بيان مسيرات يوم القدس العالمي اليمنية: نؤكد مجدداً ثباتنا على موقفنا الإيماني والمبدئي الذي لا يقبل المساومة أو التراجع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 16:20

بيان مسيرات يوم القدس العالمي اليمنية: نؤكد مجدداً ثباتنا على موقفنا الإيماني والمبدئي الذي لا يقبل المساومة أو التراجع

منذ 39 mins 28 March، 2025
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