نظرا للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية تقرر إلغاء احتفال يوم القدس المقرر اليوم الجمعة في 28 اذار2025 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 14:48

نظرا للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية تقرر إلغاء احتفال يوم القدس المقرر اليوم الجمعة في 28 اذار2025

منذ 21 mins 28 March، 2025
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