الصحة اللبنانية: 3 شهداء وإصابة 18 شخصاً بجروح بينهم 6 أطفال و8 نساء في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرتبنيت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 14:48

الصحة اللبنانية: 3 شهداء وإصابة 18 شخصاً بجروح بينهم 6 أطفال و8 نساء في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرتبنيت

منذ 24 mins 28 March، 2025
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