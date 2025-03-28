ماكرون: قصف بيروت اليوم غير مقبول وكذلك التوتر على طول الخط الأزرق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 14:48

ماكرون: قصف بيروت اليوم غير مقبول وكذلك التوتر على طول الخط الأزرق

منذ 31 mins 28 March، 2025
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