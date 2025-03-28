النائب جهاد الصمد: خيار المقاومة هو خيارنا وقضيتنا قضية حق، ولن نستسلم طالما نحن اصحاب حق واصحاب قضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 14:46

النائب جهاد الصمد: خيار المقاومة هو خيارنا وقضيتنا قضية حق، ولن نستسلم طالما نحن اصحاب حق واصحاب قضية

منذ 57 mins 28 March، 2025
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