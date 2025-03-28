الرئاسة اللبنانية: تم إبلاغ الرئيس عون بخير التهديد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أثناء اجتماعه مع الرئيس الفرنسي والسوري والقبرصي ورئيس وزراء اليونان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 13:16

الرئاسة اللبنانية: تم إبلاغ الرئيس عون بخير التهديد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أثناء اجتماعه مع الرئيس الفرنسي والسوري والقبرصي ورئيس وزراء اليونان

منذ 7 mins 28 March، 2025
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