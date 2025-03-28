الرئيس عون: سنبدأ بحل الصعوبات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية مع سوريا وكذلك مشكلة اللاجئين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 11:44

الرئيس عون: سنبدأ بحل الصعوبات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية مع سوريا وكذلك مشكلة اللاجئين

منذ 17 mins 28 March، 2025
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