مراسل المنار:3 شهداء وجرحى باستهداف طائرات العدو خيمة تؤوي نازحين بمنطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 11:44

مراسل المنار:3 شهداء وجرحى باستهداف طائرات العدو خيمة تؤوي نازحين بمنطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 24 mins 28 March، 2025
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