حماس: ولتكن الأيام القادمة أيام غضبٍ وثباتٍ في وجه المحتل وداعميه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 07:08

حماس: ولتكن الأيام القادمة أيام غضبٍ وثباتٍ في وجه المحتل وداعميه

منذ 12 mins 28 March، 2025
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