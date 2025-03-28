حماس: في ظل تصعيد العدوان الصهيوني وحرب الإبادة وبدعم أمريكي وصمت دولي فإننا في حركة حماس نهيب بجماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم تصعيد الفعاليات والمسيرات والاعتصامات ومحاصرة السفارات الإسرائيلية ودعم وإسناد غزّة وكشف جرائم الاحتلال ومواصلة الضغط العالمي حتى وقف العدوان ورفع الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
حماس: في ظل تصعيد العدوان الصهيوني وحرب الإبادة وبدعم أمريكي وصمت دولي فإننا في حركة حماس نهيب بجماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم تصعيد الفعاليات والمسيرات والاعتصامات ومحاصرة السفارات الإسرائيلية ودعم وإسناد غزّة وكشف جرائم الاحتلال ومواصلة الضغط العالمي حتى وقف العدوان ورفع الحصار