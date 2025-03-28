حركة حماس: لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد أيام غضب واستنفار عالمي نصرةً لغزّة والقدس والأقصى ورفضاً للجرائم الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 07:08

حركة حماس: لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد أيام غضب واستنفار عالمي نصرةً لغزّة والقدس والأقصى ورفضاً للجرائم الصهيونية

منذ 16 mins 28 March، 2025
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