قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وإطلاق نار من الدبابات غربي رفح وشرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 07:08

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وإطلاق نار من الدبابات غربي رفح وشرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 54 mins 28 March، 2025
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