جيش الإحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 05:36

جيش الإحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة

منذ 15 mins 28 March، 2025
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