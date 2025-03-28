جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2025 - 05:36

جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدة

منذ 17 mins 28 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة