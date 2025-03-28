المسيرة : العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2025 - 02:24

المسيرة : العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 28 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة