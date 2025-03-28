إيلون ماسك لفوكس نيوز: سنخفض الإنفاق الفيدرالي من 7 تريليونات إلى 6 تريليونات دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 00:48

إيلون ماسك لفوكس نيوز: سنخفض الإنفاق الفيدرالي من 7 تريليونات إلى 6 تريليونات دولار

منذ 6 mins 28 March، 2025
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