رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن لأي جهة أن تجبر العراق على إنهاء مهام الحشد الشعبي وواشنطن لم تطلب ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 00:48

رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن لأي جهة أن تجبر العراق على إنهاء مهام الحشد الشعبي وواشنطن لم تطلب ذلك

منذ 9 mins 28 March، 2025
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