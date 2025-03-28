المتحدث باسم بلدية غزة: مدينة غزة تعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2025 - 00:48

المتحدث باسم بلدية غزة: مدينة غزة تعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات

منذ 17 mins 28 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة