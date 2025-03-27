السيد الحوثي: التخاذل العربي هو من العوامل المشجعة للأعداء ولم يتحركوا حتى على مستوى موقف فنزويلا أو جنوب أفريقيا أو غيرهما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 21:30

السيد الحوثي: التخاذل العربي هو من العوامل المشجعة للأعداء ولم يتحركوا حتى على مستوى موقف فنزويلا أو جنوب أفريقيا أو غيرهما

منذ 7 mins 27 March، 2025
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