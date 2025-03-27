السيد الحوثي: الموقف الدولي والعربي بارد جدا أمام الاستباحة الإسرائيلية الكاملة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 21:30

السيد الحوثي: الموقف الدولي والعربي بارد جدا أمام الاستباحة الإسرائيلية الكاملة في سوريا

منذ 9 mins 27 March، 2025
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