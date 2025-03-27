السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يوسع من نطاق احتلاله في سوريا بهدف الوصول إلى مناطق من ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 21:30

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يوسع من نطاق احتلاله في سوريا بهدف الوصول إلى مناطق من ريف دمشق

منذ 10 mins 27 March، 2025
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