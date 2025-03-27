وول ستريت جورنال: واشنطن لم تقدم أي التزام حتى الآن وبعض كبار المسؤولين الأمريكيين رفضوا الخطة الأوروبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 18:04

وول ستريت جورنال: واشنطن لم تقدم أي التزام حتى الآن وبعض كبار المسؤولين الأمريكيين رفضوا الخطة الأوروبية

منذ 9 mins 27 March، 2025
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