رابطة علماء اليمن: ندعو شعبنا اليمني وكافة شعوب الأمة لإحياء يوم القدس العالمي والخروج في المسيرة المناصرة للقدس وفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 18:04

رابطة علماء اليمن: ندعو شعبنا اليمني وكافة شعوب الأمة لإحياء يوم القدس العالمي والخروج في المسيرة المناصرة للقدس وفلسطين

منذ 43 mins 27 March، 2025
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