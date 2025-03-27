بوتين: يجب التوصل إلى قرارات ملموسة بشأن تنمية منطقة القطب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 18:02

بوتين: يجب التوصل إلى قرارات ملموسة بشأن تنمية منطقة القطب الشمالي

منذ 54 mins 27 March، 2025
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