زيلنسكي: رفع العقوبات عن روسيا الآن سيكون كارثة للدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 16:18

زيلنسكي: رفع العقوبات عن روسيا الآن سيكون كارثة للدبلوماسية

منذ 18 mins 27 March، 2025
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