البيت الأبيض: نجري تغييرات وننظر في هذه المسألة حتى لا تتكرر حادثة سيغنال مرة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 16:18

البيت الأبيض: نجري تغييرات وننظر في هذه المسألة حتى لا تتكرر حادثة سيغنال مرة أخرى

منذ 19 mins 27 March، 2025
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