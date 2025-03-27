البيت الأبيض: سنضع حدا للممارسات التجارية غير العادلة والرسوم على السيارات المستوردة مهمة للعمال الأمريكيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2025 - 16:20

البيت الأبيض: سنضع حدا للممارسات التجارية غير العادلة والرسوم على السيارات المستوردة مهمة للعمال الأمريكيين

منذ 22 mins 27 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة