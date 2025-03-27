البيت الأبيض: سنصدر إعلانا بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة وسيركز على الدول التي نهبت الولايات المتحدة بشكل خاص – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 16:18

البيت الأبيض: سنصدر إعلانا بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة وسيركز على الدول التي نهبت الولايات المتحدة بشكل خاص

منذ 22 mins 27 March، 2025
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