العميد سريع: تؤكد القوات المسلحة اليمنية على دعوة كل الأحرار من أبناء أمتنا إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 16:18

العميد سريع: تؤكد القوات المسلحة اليمنية على دعوة كل الأحرار من أبناء أمتنا إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 March، 2025
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