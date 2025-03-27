ليبرمان: ملايين الإسرائيليين في الملاجئ لقد عدنا لعصر القصف المتقطع والحكومة مشغولة بصراعات الداخل بين اليهود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 14:28

ليبرمان: ملايين الإسرائيليين في الملاجئ لقد عدنا لعصر القصف المتقطع والحكومة مشغولة بصراعات الداخل بين اليهود

منذ 9 mins 27 March، 2025
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