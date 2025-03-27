مصادر عبرية: توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون وطائرات كانت تستعد للهبوط تحوم في الجو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 14:28

مصادر عبرية: توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون وطائرات كانت تستعد للهبوط تحوم في الجو

منذ 35 mins 27 March، 2025
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