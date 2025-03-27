“الشرطة الإسرائيلية” تقول إنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن مواقع سقوط شظايا صاروخين أطلقا من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2025 - 14:28

“الشرطة الإسرائيلية” تقول إنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن مواقع سقوط شظايا صاروخين أطلقا من اليمن

منذ 37 mins 27 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة