اعلام العدو: ملايين المستوطنين هرعوا للملاجئ بعد إطلاق صفارات الانذار في مناطق واسعة جراء إطلاق صاروخين من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 14:28

اعلام العدو: ملايين المستوطنين هرعوا للملاجئ بعد إطلاق صفارات الانذار في مناطق واسعة جراء إطلاق صاروخين من اليمن

منذ 1 ساعة 27 March، 2025
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