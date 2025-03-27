إعلام العدو: سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة “ميفو حورون” قرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 14:28

إعلام العدو: سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة “ميفو حورون” قرب رام الله

منذ 1 ساعة 27 March، 2025
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