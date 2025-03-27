غزة | عدوان مستمر لليوم العاشر على التوالي

في اليوم العاشر من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينياً في غارات معادية منذ الليلة على شمال وجنوب القطاع. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا شيريفكو إن الأوضاع الإنسانية في القطاع ساءت إلى حد كبير، خاصة الأسبوع الماضي، مضيفة أن “شبح المجاعة بدأ يلوح مجدداً بسبب إغلاق المعابر ومنع العدو إدخال المساعدات الإنسانية”.

من جهة ثانية، قالت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية إن جيش الاحتلال “حذر من أزمة بصفوف قوات الاحتياط،على خلفية توسيع العمليات العسكرية في غزة”، موضحة أن “عدد كبير من جنود الاحتياط لن يمتثلوا للخدمة إذا تلقوا أوامر استدعاء للعودة والقتال في غزة”. كما قالت إن “الجيش تنبه إلى تراجع معنويات جنود الاحتياط عقب قرار “إسرائيل” خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف القتال”.

استشهاد القانوع

هذا واستشهد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع في غارة معادية استهدفت خيمته ببلدة جباليا شمالي القطاع. ونعت حماس القانوع، قائلة إن “استهداف الاحتلال قادة الحركة والمتحدثين باسمها لن يكسر إرادتنا، بل سيزيدنا إصراراً على مواصلة طريق التحرير”. من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي ايضاً القانوع. كما نعت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية الشهيد القانوع. وقالت الحركة في بيان إن “طائرات الحقد الصهيوني اغتالت الناطق باسم حماس في قصف همجي استهدف خيمته في جباليا البلد”، مضيفة أن “دماء الشهداء أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وستكون لعنة على المحتل”، بحسب البيان.

عاجل| استشهاد الناطق باسم حركة حـــماس عبداللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة pic.twitter.com/w658x362Fp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 26, 2025

يُذكر أن الاحتلال اغتال هذا الأسبوع القياديين في “حماس” إسماعيل برهوم وصلاح البردويل، كما استهدف القصف صحفيين بينهم المراسل حسام شبات وذلك بعد ساعات من استشهاد مراسل “فلسطين اليوم” محمد منصور وعائلته.

تطورات العدوان

في تفاصيل العدوان، أعلنت مستشفيات القطاع استقبال 25 شهيدا و82 مصابا خلال 24 ساعة. كما كشفت عن سقوط 855 شهيداً و1.869 مصاباً منذ 18 مارس/آذار 2025 في القطاع، مما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50,208 شهداء و113,910 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اللهم عليك بمن روعوا أطفال غزة وآذوهم 💔إصابات في صفوف الأطفال جراء استهداف خيام نازحين في جباليا البلد شمال غزة pic.twitter.com/TaORvt3R3U — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) March 27, 2025

هذا وأصيب 4 فلسطينيين في غارة للعدو على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد فلسطيني من ذوي الإعاقة، برصاص قناص إسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن طائرات الاحتلال على قطاع غزة شنّت العديد من الغارات بالتزامن مع إحياء ليلة القدر، ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.

ولليوم الخامس على التوالي، لا يزال مصير 15 من طواقم الإسعاف والدفاع المدني مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من قوات الاحتلال في رفح. وأعربت جمعية الهلال الأحمر عن بالغ قلقها بشأن سلامة طواقمها وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري وعاجل للسماح بوصول طواقم الإنقاذ الى منطقة تل السلطان في رفح لمعرفة مصير الطواقم المفقودة . واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال صباح اليوم منزلًا وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وارتقى 12 شهيدا على الأقل في قصف الاحتلال منزلين لعائلتي البلي وقاسم في بيت لاهيا شمال القطاع. كذلك، ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في غارة معادية استهدفت منزلاً في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس. وقال الدفاع الدفاع المدني “تعاملنا مع شهيد و10 إصابات بينهم إصابة خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة زعرب ثري منطقة بئر 19 جنوب مواصي خانيونس”.

#صورة متداولة تُظهر جانبا من قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ومنطقة القرارة جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين. pic.twitter.com/vrVIZ0jDRR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2025

إلى ذلك، استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب جامعة القدس المفتوحة غربي مدينة غزة. وأصيب مواطنون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط القرارة شمال مدينة خانيونس.

المصدر: مواقع إخبارية