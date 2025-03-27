اعلام العدو: عدد كبير من جنود الاحتياط لن يمتثلوا الى الخدمة اذا تلقوا أوامر استدعاء للعودة الى القتال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2025 - 12:30

اعلام العدو: عدد كبير من جنود الاحتياط لن يمتثلوا الى الخدمة اذا تلقوا أوامر استدعاء للعودة الى القتال

منذ 1 ساعة 27 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة