مصادر عبرية: في ظل الفشل في تجنيد “الحريديم”.. جيش الاحتلال قرر إقامة كتيبة عسكرية جديدة تحت قيادة الجبهة الداخلية تضم بشكل أساسي مجندات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 12:30

مصادر عبرية: في ظل الفشل في تجنيد “الحريديم”.. جيش الاحتلال قرر إقامة كتيبة عسكرية جديدة تحت قيادة الجبهة الداخلية تضم بشكل أساسي مجندات

منذ 2 ساعة 27 March، 2025
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