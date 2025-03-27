بزشكيان: المسؤولون “الإسرائيليون” يرتكبون المجازر بسهولة ثم يظهرون أمام الكاميرات ويتحدثون عن السلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 12:30

بزشكيان: المسؤولون “الإسرائيليون” يرتكبون المجازر بسهولة ثم يظهرون أمام الكاميرات ويتحدثون عن السلام

منذ 2 ساعة 27 March، 2025
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