مراسل المنار: الاعتداء الصباحي على بلدة يحمر الشقيف بالقصف المدفعي شاركت فيه مسيرة معادية بإطلاق الصواريخ مستهدفة سيارة و أدى الى وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 10:28

مراسل المنار: الاعتداء الصباحي على بلدة يحمر الشقيف بالقصف المدفعي شاركت فيه مسيرة معادية بإطلاق الصواريخ مستهدفة سيارة و أدى الى وقوع اصابات

منذ 1 ساعة 27 March، 2025
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