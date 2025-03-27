مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف منطقة “الدبش” في الاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف ب 13 قذيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 10:28

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف منطقة “الدبش” في الاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف ب 13 قذيفة

منذ 1 ساعة 27 March، 2025
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