مصادر سورية: طائرات الاحتلال تشن غارات على الميناء الأبيض واللواء 110 في اللاذقية على الساحل السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 04:24

مصادر سورية: طائرات الاحتلال تشن غارات على الميناء الأبيض واللواء 110 في اللاذقية على الساحل السوري

منذ 55 mins 27 March، 2025
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