مصادر يمنية: عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات جنوب العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 21:54

مصادر يمنية: عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات جنوب العاصمة صنعاء

منذ 32 mins 26 March، 2025
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