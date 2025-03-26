قائد فيلق القدس اللواء اسماعيل قاآني: المقاومة اصبحت اكثر ثباتا وعمقا وقوة مقارنة بالفترة السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2025 - 18:28

قائد فيلق القدس اللواء اسماعيل قاآني: المقاومة اصبحت اكثر ثباتا وعمقا وقوة مقارنة بالفترة السابقة

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة