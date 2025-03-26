السيد الحوثي: السيد رئيسي كان نموذجا بين الرؤساء في اخلاصه لقضية فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 16:38

السيد الحوثي: السيد رئيسي كان نموذجا بين الرؤساء في اخلاصه لقضية فلسطين

منذ 13 mins 26 March، 2025
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