الرئيس سلام: النقاط الخمس التي تتمسك “اسرائيل” بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا امنيا سوى ابقاء الضغط على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 14:44

الرئيس سلام: النقاط الخمس التي تتمسك “اسرائيل” بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا امنيا سوى ابقاء الضغط على لبنان

منذ 13 mins 26 March، 2025
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