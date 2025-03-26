رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: لا أحد يريد التطبيع مع “إسرائيل” في لبنان وهو مرفوض من جميع اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 14:44

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: لا أحد يريد التطبيع مع “إسرائيل” في لبنان وهو مرفوض من جميع اللبنانيين

منذ 14 mins 26 March، 2025
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