سرايا القدس: قصفنا مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو “الإسرائيلي” بحق أبناء شعبنا الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 14:42

سرايا القدس: قصفنا مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو “الإسرائيلي” بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
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